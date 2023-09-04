Çanakkale’de toplu taşımaya zam
Çanakkale Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 41 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda zam yapılması kararı aldı.
Çanakkale Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında toplu taşımaya zam kararı çıktı. Oy çokluğuyla alınan karara göre toplu taşımaya yüzde 41 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti yüzde 41,67’lik artışla 12 liradan 17 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise yüzde 66,67 artışla altı liradan 10 liraya yükseldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüs içi yolcu ücreti de yüzde 75 zamla iki liradan 3.50 liraya çıktı.
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