Çanakkale’den İmralı’ya tepki yürüyüşü
Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ve DEM Parti heyeti arasında görüşmeler devam ederken emekli askerler bu duruma tepki göstererek Çanakkale’de yürüyüş başlattı.
Çanakkale Valiliği’nin engellemek istediği yürüyüş öncüsü emekli Bordo Bereli Erdinç Tahtacı, yaptığı açıklamada, “Bizler Abdullah Öcalan’ın Meclis’e davet edilmesini protesto eden bu vatan için kan dökmüş yeri geldiğinde ise arkadaşlarını toprağa gömmüş bedel ödemiş kimseleriz. Şehit yakınlarının ve gazilerimizin onurunu korumak için bu yürüyüşü başlattık. 15 Şubat 2025 tarihinde Mudanya’da bu çağrıyı ve Abdullah Öcalan’ın siyasi bir argüman olarak sahaya sürülmesini kesin bir dille reddedeceğiz. Terör örgütü PKK’ye verecek tek bir şehidimiz dahi yok. Abdullah Öcalan’ı barış elçisi gibi sunmaları akıl tutulmasıdır” dedi.
4 Şubat’ta Çanakkale’den başlayan yürüyüşün, 15 Şubat 2025’te Mudanya Mütareke Meydanı’nda sona ereceği açıklandı.
Etiketler: #çanakkale #emekli asker #DEM #Abdullah Öcalan
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