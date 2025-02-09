Bakırköy'de su borusu patladı: Yol trafiğe kapatıldı!

Bakırköy'de su borusunun patlamasıyla Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı caddesi Yenibosna yönü trafiğe kapatıldı.

Bakırköy'de su borusu patladı: Yol trafiğe kapatıldı!
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DHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 10:08

İstanbul Bakırköy'de su borusu patladı. Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı caddesi Yenibosna yönü trafiğe kapatıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken gelen araçlar ters istikamete yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

 


Etiketler: #BAKırköy #yol #su borusu

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