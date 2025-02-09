Bakırköy'de su borusu patladı: Yol trafiğe kapatıldı!
Bakırköy'de su borusunun patlamasıyla Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı caddesi Yenibosna yönü trafiğe kapatıldı.
İstanbul Bakırköy'de su borusu patladı. Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı caddesi Yenibosna yönü trafiğe kapatıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alınırken gelen araçlar ters istikamete yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: #BAKırköy #yol #su borusu
En Çok Okunan Haberler
-
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
- İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
- Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı
- Müsavat Dervişoğlu CHP'yi topa tuttu
- 'Kovuldun Joe' dedi, izinlerini iptal etti!
- RTÜK'ten haber bültenlerine tehdit!
- İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti
- Ülkü Ocakları eski başkanı evinde ölü bulundu!