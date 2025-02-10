Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı

Üsküdar Kandilli Göksu Caddesi'nde bulunan istinat duvarı çöktü.

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 14:27

Üsküdar Kandilli Göksu Caddesi'nde bulunan istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Trafiğe kapanan caddede güvenlik önlemi alınırken trafiğin tekrar açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.


Etiketler: #Üsküdar #istinat duvarı #çökme

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