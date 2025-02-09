Çanakkale'nin Çan ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Yayınlanma: 09.02.2025 - 23:07

Güncelleme: 09.02.2025 - 23:07

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise yarın eğitim öğretime devam edecek.