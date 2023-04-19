Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin Ataşehir'deki temsilciliğine silahlı saldırı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 08:02

Güncelleme: 19.04.2023 - 08:02

Geçen haftalarda İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırının yankıları sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, partisinin Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliğine silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kaftancıoğlu paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır.

Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!

Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum. 14 Mayıs'tan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak.

Aradaki fark bir kez daha farkedilsin diye: Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!"