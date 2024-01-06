Canan Karatay'ın HPV aşısı karşıtı sözleri tepki çekti: Suç duyurusunda bulunuldu
Sıklıkla komplo teorileriyle gündem olan Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez HPV aşısını hedef alan sözlerle gündeme geldi. Karatay, aşının ‘kesinlikle yapılmaması gerektiğini’ öne sürdü. Karatay’ın bu sözleri tepkiye neden olurken; suç duyurusu da gecikmedi.
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, HPV aşısı aleyhine yaptığı açıklamalarla tepki çekti.
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC) göre, 9 yaşından itibaren uygulanabilen ve aşılananları daha sonraki yaşamlarında kansere neden olabilecek HPV enfeksiyonlarından koruyan aşı, HPV'ye atfedilebilen kanserlerin yüzde 90'ından fazlasını önleme potansiyeline sahip.
Finlandiya, İsveç, Avustralya verileri, aşılanan kişilerde rahim ağzı kanseri görülme sıklığının ciddi şekilde azaldığını ortaya koyuyor.
CANAN KARATAY NE SÖYLEDİ?
Karatay bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, HPV aşısıyla ilgili şu sözleri söyledi:
"(HPV aşısının) Kesinlikle yapılmaması lazım. HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor. İshal çok oluyor, düzelmiyor. Bağırsak florası düzelmiyor. Bana Hollanda’dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor. Biz okurken öyle bir şey yoktu. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, bir de batının Afrika’da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu, büyük bir propaganda. Katiyen yapılmamalı.”
SUÇ DUYUSUNDA BULUNULDU
Bilim, HPV aşısıyla HPV'nin bir gün ortadan kalkabileceğini söylerken, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın HPV aşısı aleyhine yaptığı açıklama üzerine Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, suç duyurusunda bulundu.
Dernek'ten yapılan açıklamada, "Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.
Her yıl ort. 300 kadın cinayetinin üstüne yaklaşık 1250 kadın HPV kaynaklı kanserlerden yaşamını yitiriyor. Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduk.@MujdeTozbeyy… pic.twitter.com/5qrj8sC7mp— Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) January 3, 2024
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