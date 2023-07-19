Çandarlı’da festival heyecanı başlıyor

Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:26

Güncelleme: 19.07.2023 - 11:26

Yaz dönemini sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu dolu geçirmeyi hedefleyen Dikili Belediyesi, Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali kapılarını açıyor. 22-23 Temmuz tarihlerinde Çandarlı’da düzenlenecek festival kapsamında iki gün boyunca 15.00-19.00 saatleri arasında Dikili Belediyesi Çandarlı Ek Hizmet Binası yanında Savaş Tercan Tiyatrosu’nun tahta bacak, balon şişirme, yüz boyama, kukla ve tiyatral animasyon gösterimi etkinlikleri gerçekleşecek. Ayrıca aynı yerde 13.00-23.00 saatleri arasında Dikili Belediyesi Çini, Seramik, Yağcıbedir Halı Dokuma, Islak Keçe ve Dikili Fotoğraf Kulübü’nün (DİFOK) “Mavinin Ucu Çandarlı” temalı sergileri açık olacak.

Çandarlı Orhan Hassoy Stadyumu’nda gerçekleşecek olan konserlerde 22 Temmuz Cumartesi saat 21.30’da pop şarkıcısı Merve Özbey, 23 Temmuz Pazar günü aynı saatte alternatif rock grubu Zakkum hayranlarıyla buluşacak.

BAŞKAN KIRGÖZ: BU SEZON DA DOLU DOLU GEÇECEK

Dikili’de her dönem sosyal ve kültürel etkinliklere önem veren Belediye Başkanı Adil Kırgöz “Yaz mevsiminde Dikili’miz çok tercih edilen bir yer. Bu sezon da yoğun programlarımız olacak. İlk adımlarımızı göz bebeğimiz Çandarlı’mızda atıyoruz. Ardından 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde 2. Dikili Kitap Günleri’ne ev sahipliği yapacağız. 30,31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’ni gerçekleştireceğiz. Bu yaz sezonu da Dikili’mizde dolu dolu geçecek. Kuzey Ege’nin parlayan yıldızı güzel Dikili’mize herkesi bekliyoruz.” dedi.