Candaş Tolga Işık'tan, Canan Karatay'a tepki: 'İsminin sonuna LTD ŞTİ koysun...'

Ünlü televizyoncu ve gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "Canan Karatay" paylaşımı gündem oldu.

Işık, Canan Karatay'ın asistanı ile yaşadığı bir diyaloğu X hesabından paylaştı, Karatay'a tepki gösterdi.

"CANAN HANIM YERİNE BEN GELİYORUM" YANITINI ALDI

Programına Canan Karatay'ı davet etmek isteyen Işık, iletişime geçtiği Karatay'ın asistanından "Canan Hanım yerine ben geliyorum" yanıtını alınca tepki gösterdi.

"İSMİNİN ÖNÜNDEKİ DR'Yİ KALDIRIP SONUNA LTD ŞTİ KOYSUN"

Işık, yaşananları X hesabından şöyle aktardı:

"Canan Karatay'ı programa davet etmek için yardımcısını aradım. Asistanı 'TV mi YouTube mu? YouTube ise Canan Hanım yerine ben geliyorum' dedi. 'Siz hekim misiniz?' diye sordum. 'Diploma yok ama sağlık konusuna fazlasıyla hakimim' dedi. Canan Hanım'a tavsiyem isminin önündeki Dr'yi kaldırıp sonuna LTD ŞTİ koysun. Zamanı gelmiş."