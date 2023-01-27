Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: 'Hiç borç almadan hizmet veriyoruz'

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 04:00

Fotoğraf: Necati Savaş

Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 30 Mart 2014 seçimlerinde yüzde 64 oyla koltuğa oturdu. 31 Mart 2019 seçimlerinde ise oyunu 10 puan yükselterek yüzde 74 oyla tekrar başkan seçildi. 9 yıldır Çankaya’ya hizmet eden CHP’li Taşdelen, belediye başkanlığında geride kalan iki dönemde yaptığı hizmetlere ilişkin, “Şu anda memnuniyet oranımız yüzde 78’e geldi. Aldığımız oyun üzerinde bir memnuniyet var” dedi. Başkan Taşdelen, Çankaya’da 9 yılda verdiği hizmetlerle ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. 14 Mayıs seçimlerinden Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarına kadar pek çok konuda değerlendirmede bulunan Taşdelen, şunları anlattı:

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ YEMEK

- Çankaya’nın bazı bölgelerinde çocuklara yönelik öğle yemeği uygulaması başlattınız, nasıl gidiyor?

Ekonomik krizin, hayat pahalılığının etkisini artırdığı bir dönemde okullardaki çocuklarımızın beslenmesinde ciddi sorunlar olduğunu gördük. Hem çocuklarımız yeterli ölçüde beslenemiyor hem de aileleri kriz nedeniyle yeterli bütçeyi bulamıyordu. Bu nedenle Türkiye’ye örnek olan bu uygulamayı başlattık. Gelir seviyesi düşük olan 18 mahallemizde ilkokul öğrencilerini tespit ettik. 3 bin öğrencimize eylülden itibaren öğle yemeğini vermeye başladık. Üniversite öğrencileri için de benzer bir çalışma başlattık. Belediyemizde hafta içi her akşam 4 bini akşam üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Millet İttifakı olarak iktidara gelince kahvaltı ve öğle yemeği vermeye yönelik seçim vaadimiz var.

YÜZDE 147 ZAM YAPTIK

- Belediyenizin mali durumu nasıl?

Bizim görevimizin 9. yılındayız. Her bir kuruşu namusumuz bildiğimiz, israf yapmadığımız, uçuk kaçık projeler yapmadığımız için sosyal belediyecilik yapma imkânı buluyoruz. İşçilerimizle bir toplusözleşme de imzaladık. Bütün mağduriyetleri gideren, örnek bir sözleşme oldu. Eşit işe eşit ücret politikası benimsedik, uyguladık, taban yevmiyelerini eşitledik. Bunu sağlarken TÜİK rakamlarını kabul etmedik. Açıklanan yüzde 64 rakamının hayatın gerçeği olmadığını söylüyoruz. Bu nedenle işçimizi hayat pahalılığına teslim etmemek için yüzde 137 ile 147 arasında zam yaptık. İşçimizi enflasyona ezdirmek istemedik. Belediyemizde asgari ücret net 14 bin 375 lira oldu. Hükümet 8 bin 500 açıkladı. Burada da hareket noktamız şu: Biz sosyal devletin gereklerini yerine getiriyoruz. Bu nedenle çalışanlarınıza yaşanabilir bir maaş vermeniz gerekir.

- Kendi ikinci döneminizi nasıl anlatırsınız?

Belediyecilik bizim işimiz. Bunu yaparken aynı zamanda çalışanlarınıza sahip çıkmanız gerekir. Biz bunları yaparken hizmetlerden ve projelerden kesinti yapmıyoruz. İşinizi titizlikle yaptığınızda, giderlerinizi kısıp gelirleri artırdığınızda bunu başarıyorsunuz. Başkanlığım döneminde hiç borç almadık ve hiç almayacağız da. Borç almadan kendi kaynaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz.

- Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama çalışmalarınız nasıl gidiyor?

100. yılı, yıl boyunca yapacağımız etkinliklerle kutlayacağız. Paneller, söyleşiler ve başka programlar hazırlıyoruz. Mansur Başkan’ımızla da konuşuyoruz. En büyük kutlamayı önce seçim gecesi sonra 29 Ekim’de yapacağız. Millet İttifakı iktidarında 29 Ekim’i de coşkuyla kutlayacağız.

"MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ AÇACAĞIZ"

- Cumhuriyetin 100. yılında açılışını planladığınız projeler var. Bunların son durumunu paylaşabilir misiniz?

Kültür merkezimizin 29 Ekim 2023’e yetişmesini istiyoruz. Kurdelesini de yeni cumhurbaşkanımıza kestireceğiz. Bin 100 kişilik büyük salonu, 500 kişilik küçük salonu var. Uluslararası standartlarda Ankara’nın ilk sahnesi olacak. Artık Viyana Flarmoni Orkestrası’nın konser verebileceği bir yer olacak. Devlet Opera ve Balesi burada gösteri yapmak istiyor.

Bademlidere Cumhuriyet Parkı’nı da 23 Nisan 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan edeceğiz. 750 dönüm tapulu arsamızı park alanı ve kent ormanı haline getirdik. Ankara’nın yeni cazibe merkezi olacak. Biz burayı İkinci Atatürk Orman Çiftliği olarak nitelendiriyoruz. Çünkü Atatürk Orman Çiftliği’ni imara açtılar. Biz kendi arazimizi betona değil yeşile açtık. Üçüncü eserimiz de milli mücadelemizi anlatan bir müze olacak. Abidin Paşa Köşkü’nün kullanımını geri aldık. Orayı Milli Mücadele Kurtuluş Müzesi yapacağız. Bu en son teknoloji bir müze olacak. Tarihi yaşayacaksınız. Her tür görsel, işitsel gösterim olacak. Anıtkabir’e gelen herkes de görecek. Üç yeni kreş yapıyoruz, 14 park yapacağız, Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nı tadilata alacağız.