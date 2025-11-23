Çankaya Belediye Başkanı Güner, gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Halk yoksulluktan bıkmış durumda’

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, uzun süreli yaşanan yoksulluğun sokakta, parkta, pazarda, her yerde karşılarına çıktığına dikkat çekti. Güner, halkın yoksulluktan ve bitmeyen ekonomik krizden bıktığını, yerel yönetim olarak sosyal desteklere ağırlık verdiklerini vurguladı.

Açıklanan İBB iddianamesini hukukçu kimliğiyle değerlendiren Güner, “Denetlenmekten, hesap vermekten kaçmıyoruz. Ancak somut delilden çok tahmin sepeti olduğu görüldü” diye konuştu. Güner, CHP’ye yönelik kayyım atanamayacağının yargı kararıyla ortaya çıktığını, kapatma davası açılmasının da söz konusu olmadığını kaydetti.

GÜNER’İN CUMHURİYET’İN SORULARINA VERDİĞİ YANITLAR ŞÖYLE:

- İBB iddianamesi açıklandı, hukukçu kimliğinizle verileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tüm belediye başkanları olarak denetlenmekten, incelenmekten, hesap vermekten asla kaçmıyoruz ve kamu adına harcama yapan işlem yapan kurumlar olarak da bundan memnuniyet duyarız. Bunlarla ilgili olarak usulüne uygun bir soruşturma ve yargılama süreci işletilirse toplumsal kabulü de olur. Aksi durumda olmaz diyorduk. Nitekim geldiğimiz noktada somut herhangi bir delilin ve iddianın dayanaklarıyla birlikte ortaya konulmuş olmadığını görüyoruz. Daha çok ifade edilen hususlar ‘Şöyle olduğunu düşünüyorum’, ‘Böyle yapıldığını tahmin ediyorum’, ‘Ben böyle duymuştum’ gibi kişisel yoruma dayalı, itirafçı denilen ve bizce iftiracı olan beyanları çıkarttığımızda da bomboş bir yorum ve tahmin sepeti geriye kalıyor. Dolayısıyla bugüne kadar kamuoyunda yaratılan algının ya da beklentinin aksine herhangi bir delilin ya da somut suç olgusunun ortaya konulamadığını ortaya görüyoruz.

- Hem içeriden hem dışarıdan hukukun üstünlüğü konusunun çok zorlandığı eleştirileri var. Siz bu süreçte hukukun yeniden rayına oturtulabileceğini düşünüyor musunuz?

Öncelikle bu yönde tabii bir irade, bir niyet olması lazım. Ben gözlemlediğimde, izlediğimde böyle bir irade ve niyet görmüyorum. Toplum olarak ekonomik girdaptan çıkalım diye programlar uygulanıyor. Ama geldiğimiz noktada bugün maliye bakanının bile öngöremediğimiz olaylar arasında hukuki gelişmeleri sayması var. Hukuki gelişmeleri gerekçe olarak ifade ettiğini görebiliyoruz. Yani ülkede ekonominin de toplumsal yaşamın da her şeyin aslında hukuki öngörülebilirlikle ve güvenlikle sağlandığını kabul eden ve buradaki aksamanın, tökezlemenin nelere yol açabildiğini ortaya koyan değerlendirme. Buna rağmen sorunu çözmeye dönük bir irade var mı derseniz yok. Tersine bunu normalleştiren bir irade var. Bugün hala AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmayacağını niye tartışıyoruz. Yani böyle bir söylem ve niyetin pratikte karşılığı olmadığı için bence böyle bir beklentide bulunmamak gerekiyor.

‘KİMSE CHP’Yİ KAPATAMAZ’

- İddianameden sonra CHP’nin kapatılması da tartıştırılıyor. CHP'yi kapatmayı düşünmek nasıl bir durum?

CHP bir defa Cumhuriyet'in kurucu partisi. CHP’yi bırakın kapatmayı kapatmanın ifade edilebildiği, kapatmanın konuşulabileceği herhangi bir ortam, herhangi bir koşul dahi bizim açımızdan söz konusu olamaz. Bugün bunu dillendirenlerin temel amacının gündemi değiştirmek, gündemi oyalama, gündemi başka konularda meşgul etmekten başka bir yere evrilebileceğini düşünmüyorum. Geçtiğimiz aylarda da biliyorsunuz işte çeşitli davalar üzerinden CHP tartıştırılmak istendi. Gelinen noktada mahkeme dedi ki taraflardan dolayı ehliyetlerinden dolayı davanın usulden reddine... Bir de fazla üzerinde durulmasa bile kararda bir bölüm var. Bu iddialar incelense dahi bunların sonucunda bir mutlak butlan şeklinde ya da davanın kabulüne yönelik bir karar çıkması hukuken mümkün olmayacağından davalı tarafına lehine karar verdi. Bu sonuçtan sonra gelinen noktada dediklerimiz çıktı.

- Siyasi algı çalışması var sanki...

Evet. Bu kez de işte CHP ile İBB’ye ilişkin iddianamede kesişen noktalar var. Bu noktalardan dolayı, CHP’yle ilgili işlem yapmak gerekir diye aklı sıra başsavcılığa bir akıl veren bir yol yöntem göstermeye çalışan bir ifade var. Bunun karşılığında da herhangi bir hukuki netice alınamayacağını, CHP’ye yönelik böyle bir girişimde bulunulamayacağını düşünüyorum. Uygulanabilir mi? Elbette, siyaseten her şeyi yapılabilir. Hukuk güvenliği kalmadı, diğer noktalarda elbette her şey olabilir. Ama buna bir defa toplum en sert, en net cevabı daha fazlasıyla verir. Ama evet yapmadıkları bir bu kaldı.

- Çankaya’ya dönersek, halkla iletişiminiz nasıl?

Adaylık sürecimizden itibaren çok sıcak, samimi… Vatandaşımızın bize sarılıp kucakladığı bağrına bastığı bizim de vatandaşın derdine nasıl derman oluruz, nasıl çözüm getiririz diye sahada olduğumuz çözüm üretmeye çalıştığımız bir süreci yaşadık. Gerçekten ülkenin zor koşulları Çankaya'da da yaşanıyor. Bunu her seferinde ifade ediyoruz. Çankaya görece ekonomik geliri yüksek bir ilçe olabilir. Hatta sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk kez birinci sıraya geldik bu yıl. Ama bunun yanı sıra herkesin yaşam kalitesindeki gerilemeyi Çankaya'da da yaşıyoruz. Diyalog ve samimiyet çok önemli. Önemli olan duyguyu birlikteliği ve paylaşım. Adaylıktan itibaren başlayan ve göreve geldiğimiz, sonra da yaklaşık bir buçuk yılı geride bıraktığımız bu süreçte bu duygudaşlığı yakaladığımızı düşünüyorum.

- Sokağa çıkan belediye başkanı mısınız?

En çok aslında bunu söylemiştik. Vatandaş bizi sokakta pazarda çarşıda meydanda mitingde, yanında görecek diye. El ele, kol kola yürüyeceğiz demiştik çünkü Çankayalıların bu yönde gerçekten büyük bir isteği vardı. Buna gayret ettik, elimizden geldiğince bunu sağlamaya çalıştık ve yaptığımız araştırmalarda ölçümlerde ve bize geri dönüşlerde de buradan Çankayalıların, komşularımızın duyduğu memnuniyeti gördükçe de doğru yapmışız, iyi ki yapmışız diyoruz ve daha fazlası için gayret ediyoruz. Bir pazara gittiğinizde aynı zamanda o mahalleyle ilgili bir küçük çaplı araştırmayı kendi gözlemlerinizle de yapmış oluyorsunuz. Bazen oranın temizliği ile ilgili, yol, asfalt, kaldırım talebiyle ilgili. Bazen oradaki çocukların okullarının bahçesiyle ilgili talepleri ilk elden duyuyorsunuz.

Ben sadece kendim sokakta tek başıma gezerek değil, saha programlarımızda, başkanlıktan yardımcılarımız, müdürlerimizi onların alt personellerini yanımıza alarak anında çözümle yürütmeye dönük çalışma içerisine giriyoruz. Bir program dahilinde hiç gitmediğimiz yerlere ya da daha az gittiğimiz yerlere öncelik vererek tüm Çankaya'yı adım adım dolaşıyoruz. Çankaya'nın köyden mahalle statüsünde geçen mahallelerine de bu yıl yoğun şekilde ziyaretlerde bulunduk. İşte onların doğalgaz sorunundan tutun asfalt sorununa kadar diğer mahalle taleplerine kadar yerine getirdik ve ücra noktayla en merkezi noktayı her ikisine de “ben Çankayalıyım” dedirtecek duyguyu yaşatmak istiyoruz. Koşulları eşitlemeye çalışıyoruz.

‘MEMNUNİYET ÇOK YÜKSEK’

- Çankayalı sizden memnun mu, anket yaptırdınız mı?

Bizim kendi yaptırdığımız araştırmalar oluyor. Bizim dışımızda kamuoyuna yansıyanlar da oluyor. Şu ana kadar bize gelenlere göre Çankayalıların teveccühünün bize seçimde verdikleri oy oranının dahi çok çok üstünde olduğunu görüyoruz. Bundan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. İlk kez ittifaksız girdiğimiz bir seçimde en yüksek oyu almıştık yüzde 65 küsürlerle. Bugün Çankaya’da bize olan desteğin yüzde 75’i geçtiğini görmek bizim için de büyük bir kıvanç. Önemli olan bunu koruyarak son ana kadar götürmektir. Rehavete kapılmadan bu oranı daha da artıracak şekilde Çankaya’yı cumhuriyetin ve CHP’nin lokomotifi olarak gördüğümüz için en önde götürecek şekilde mücadele ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- Mansur Yavaş’la ilişkileriniz hizmetlere katkı sağlıyor mu?

Bu elbette önemli. Ama Mansur beyin şöyle bir yaklaşımı da var; geçmişe göre baktığınızda belki farklı partiden olanlara hizmet gitmezdi ama zaten Mansur başkanın göreve geldikten sonra gerçekleştirdiği, bu yüzden de oyunu arttırdığı nokta da şu aslında; Ayrım yapmaması. Oy oranına bakmaksızın bütün ilçelere eşit hizmet götürüyor. Çankaya için bizim avantajımız, önceki yıllarda Çankaya’ya üvey evlat muamelesi yapıp oy alamadığı yerlere, bırakınız en temel belediyecilik hizmetlerini, bir otobüs hattı dahi vermeyen belediyecilik anlayışından bugün geldiğimiz noktada biraz geçmişi telafi etmek için ilk dönem pozitif ayrımcılığımız da olmuştu.

Bu dönemde şöyle bir avantajı da yakalıyoruz; Projelerimizi, duygularımızı, önerilerimizi, öngörülerimizi rahatlıkla paylaşabildiğimiz, birlikte çalışıp üretebildiğimiz ve anında çözüm sağlayabildiğimiz bir belediyecilik anlayışı sağlıyor bize. Bunu CHP’li olmayan bir belediye başkanı da bu samimiyetle yapmak isterse, Mansur Başkan’ın Ankara’lıya hizmet noktasında oraya da aynı şekilde yanıt vereceğinden eminiz.

- Salgın dönemlerinden biliyoruz gelenekselleşmiş bir sosyal politika yaklaşımı var. Bu uygulamalarınız ne durumda?

Hem sürdürüyoruz hem de geliştiriyoruz. bugün toplumun her kesiminde bir yorulmuşluk, yıpranmışlık artık bıkkınlık diyebileceğimiz bir psikoloji hakim. Bunun da en büyük sebebi ekonomik kaygılar. Bunun en çok karşılığını gördüğümüz yurttaş kesimi ise özellikle emekliler. Yaş almış büyüklerimiz kendilerine artık bu dönemde gösterilmesi gereken vefayı devletten göremediklerini düşünüyorlar.

- Emekli sorunu ne kadar büyük, nasıl durumlarla karşılaşıyorsunuz?

Emeklilerin yüzde 80’inde bu sorun hakim. Ya da toplumun tümünde emeklilerin yeri nedir derseniz yüzde 50’ye yakalamıştır derim. Özellikle geçim konusunda barınmadan, beslenmeye sağlık koşullarına ve erişime, sosyalleşmeye her alanda emekliler büyük bir destek arayışı içinde. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz.

Geçmişte evde bakım hizmetlerimiz vardı bunu evde temizlik hizmetleriyle geliştirdik. Bugün yaş almış yurttaşlarımızın koşulları sağlaması halinde evlerine temizliğe de gidiyoruz. Çünkü sağlıklı bir ortamda yaşamalılar. İmkanı yoksa onu bu koşullara mahkum edemeyiz. Alzheimer hastalarımız için özellikle ailelerinin onların takibini kolaylaştıracak ve sağlıklarını anlık takip edecekleri sistem ve cihazlarımızı ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Çok olumlu dönüşler alıyoruz.

Emekli lokallerimizi açıyoruz. İki tane açtık şimdiye kadar. Lokalimiz aynı zamanda emekli kampüsü vaadimizi de yerine getirdiğimiz proje oldu. İçinde spor alanlarının, mini amfisinin emekli bostanının ve yürüyüş alanlarının da yer aldığı çok güzel bir alanda onlara bir sosyalleşme alanı yarattık. Böylelikle Türkiye’ye örnek bir emekli kampüsünü de yaşama geçirmiş olduk.

Önümüzdeki günlerde bir yaşlı gündüz bakımevinin temelini atacağız. Bir yandan bunlar devam ederken emekliye bayram desteği uygulamamızı yeni başlattık. Bayramlarda emekli yurttaşlarımıza bir nevi pazar desteği anlamında destek oluyoruz. Geçmişte emekli, torunlarına, çocuklarına yardım ederken şimdi yardıma ihtiyaç duyuyor. Biz en azından bunu gidermeye çalışıyoruz. Torunları geldiğinde en azından harçlıklarını verebilsinler istiyoruz.

Diğer yanda yeni yetişen gençlerimiz var. Onların bu ülkeden umudunu asla yitirmemesini istiyoruz. 13 üniversite ve 300 bine yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyoruz. Geleneksel olarak sürdürdüğümüz akşamları ücretsiz akşam yemeği ikramımız var. Onları belediyemizde ve 100. Yıl Çankaya Evi’mizde ağırlıyoruz. Bununla yetinmedik Çankaya Gençlik Merkezi’nin açılışını genel başkanımızla birlikte yaptık. Bin metrekarenin üzerinde bir alanda üç katlı bir yapıda onlara podcast stüdyolarından sinema salonuna, dersliklerinden kafeteryasına, sessiz ve açık çalışma alanlarına varacak kadar her şeyi içinde barındıran örnek bir gençlik merkezini gençlerimizin yoğun olarak bulundukları Çukurambar semtinde yaşama geçirdik ve ilgi gösterildiğini gördükçe büyük mutluluk duyuyoruz.

Yine bir kız öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirdik. Yeni bir öğrenci yurdu ile ilgili projede hazırlık aşamasındayız. Çok yakında ekolojik kreşi hizmete açacağız. Herhangi bir sınırlama olmaksızın projelerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl öncelikli hedeflerimiz arasında Ahmet Taner Kışlalı'nın adını yaşattığımız spor kompleksini söz verdiğimiz gibi, göreve gelişimizin ikinci yılı sonunda tekrar yaşama geçireceğiz.