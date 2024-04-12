Çankaya Belediye Başkanı Güner yurttaşlarla bayramlaştı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Şeker Bayramının ikinci günü CHP Genel Merkezi’nin bayramlaşma programına katıldı. Programın ardından Kuğulu Park’a giden Güner, yurttaşlarla da bayramlaştı.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner , CHP Genel Merkezi’nin il ve ilçe örgütleriyle geleneksel bayramlaşma programına katıldı. Daha sonra Kuğulu Park’ta yurttaşlarla bir araya gelen Güner’e CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin eşlik etti.
YURTTAŞLARLA ÖZÇEKİM YAPTI
Havaların ısınmasıyla birlikte Kuğulu Park’ı dolduran yurttaşlar, sürpriz ziyarette bulunan Güner’e büyük ilgi gösterdi. Güner, yurttaşlarla bayramlaşmasının ardından birçok kişiyle özçekim yaptı.
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