Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bilgi almak için müdürlere mesaj yolladı: Öğretmenlere fişleme!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2025 - 08:40

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden özel ve kamu okul müdürlerine gönderilen mesajda, okullarında derse girmeyen öğretmen olup olmadığı soruldu.

İlçe milli eğitim şube müdüründen, okul yöneticilerine yollanan WhatsApp mesajında, “Değerli müdürlerimiz. Bugün bir sendikanın malum gündemi protesto amacıyla ders bırakma eylemi yapacağı ile ilgili bilgiler gelmektedir. Okullarımızda eyleme katılan öğretmen ve personel sayılarını saat 12.00’ye kadar bana özelden bildirmenizi istirham ediyorum” ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Öğretmenlerimizin protesto amacıyla iş bırakma kararı karşısında bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okul müdürlerine iletilen yazıda, öğretmenlerimiz fişlenmek istenmiştir” dedi.

‘İŞ BIRAKMA HAKKI VAR’

Haksızlığa “dur” diyerek tepkisini ortaya koymak isteyen öğretmenlere yönelik yapılan bu muamelenin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özçağdaş, “Türkiye’yi eski karanlık dönemlerine götürmek; insanları, sendikacıları, kanaat önderlerini, siyasetçileri, gazetecileri, öğrencileri baskı altına alıp sindirmeye çalışmak, fişlemek, tutuklamak gibi bir çıkmaza sokmak isteyenlerin karşısında her zamankinden daha güçlü duruyoruz, duracağız.

Öğretmenlerimiz, uluslararası sözleşmeler ve anayasamızda güvence altına alınan, yargısal içtihatlarla da korunan, ‘örgütlenme özgürlüğü’ ve ‘sendikal faaliyet hakkı’ kapsamında ‘iş bırakma’ eylemi hakkına sahiptir” diye konuştu.

“Demokratik haklarını kullanmak isteyen öğretmenlerin ve sendikaların engellenmesi, isimlerinin ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından istenmesinin açık tehdit olduğuna vurgu yapan Özçağdaş, “Hukuksuzca hareket eden yöneticiler derhal görevden alınmalıdır” çağrısında bulundu.