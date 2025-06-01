Çankırı’da parayla oynayan rektör öğrencilerin müzik eğitimini umursamadı: Alan dışı öğretmen atandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde rektörlük yapan ve hakkındaki yolsuzluk iddaları sonucu görevden alınan Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin aylık yaklaşık 1.2 milyon TL’yi bulan döner sermaye gelirini yıllarca usulsüzce aldığı öne sürülmüştü.

Çiftçi’nin rektörlük döneminde üniversitede başka sorunlar da yaşandığı ortaya çıktı. Üniversitenin sanat, tasarım ve mimarlık fakültesi müzik bölümü öğrencilerinin bir yıldır alanında uzman öğretim üyelerinden eğitim alamadığı için derslerinden geri kaldığı öğrenildi.

Öğrenciler müzik teknolojisi ile ilişkili dersleri müzik teknolojisi alanında yeterlilikleri bulunmayan öğretim üyelerinden almak mecburiyetinde kalıyor. Daha önce derslere dışarıdan ücretli öğretim üyeleri gelirken eski rektörün sonradan buna da izin vermediği ileri sürüldü. Alanında uzman öğretim üyelerinden ders alamadığı için bir yıldır mağdur durumda olan öğrenciler müzik teknolojisi alanında uzmanlaşmak için bu alana hakim öğretim üyelerine ihtiyaç duyuyor. Öğrenciler bir an önce nitelikli eğitim haklarına kavuşmak istiyor.