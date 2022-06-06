Çankırı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Çankırı Yaylekent'te, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden lise öğrencisi Halil K. (17) yaşamını yitirdi.

AA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:07
Çankırı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden lise öğrencisi yaşamını yitirdi
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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde kendilerine ait hayvan sürüsüne çobanlık yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi Halil K'nin eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada Halil K, Çoraklık mevkisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Halil K.'nin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.


Çankırı Yıldırım Lise lise öğrencisi

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