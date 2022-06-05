Yıldırım isabet eden ağacın altındaki 16 büyükbaş hayvan öldü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yıldırım isabet eden ağacın altında toplanan 5'i buzağı, 16 büyükbaş öldü.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çay'a bağlı Eber köyü Taşağıl mevkisinde meydana geldi. Rahim Turunç'a ait 5'i buzağı 16 büyükbaş, sağanak nedeniyle çevredeki bir ağacın altında toplandı. Bir süre sonra düşen yıldırım, hayvanların altında toplandığı ağaca isabet etti. Ağaç altındaki 5'i buzağı 16 büyükbaş öldü.
Yağmur dindikten sonra almaya gittiği hayvanlarının hareketsiz yattığını gören Rahim Turunç, durumu jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alanda inceleme yaptı.
Eber köyünde yaşayan besici Rahim Turunç, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade ederek, "Eber köyü Taşağıl Yaylası'nda hayvan otlatırken bir anda sağanak başladı. Şiddetli yağış sonucu hayvanlarım ağaçların altına girdiklerinde yıldırım isabet etti. 16 hayvanım öldü" dedi.
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