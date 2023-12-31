Çankırı'da otomobil, çaya uçtu: 7 yaralı
Çankırı'da 5 metre yükseklikten çaya düşen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerindeki Dedeler Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Kontrolden çıkan 06 CEY 495 plakalı otomobil, demir korkuluklara çarparak 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada A.U.A. (12), M.A.U. (3), M.A.K., (44), T.U., (45), S.A (17), F.U.(36) ve D.A .(45) yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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