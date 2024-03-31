Çankırı'da seçimi kim kazandı? Çankırı Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Çankırı'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:09
Çankırı'da seçimi kim kazandı? Çankırı Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim sonuçları....
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Çankırılılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Çankırı'da seçimi hangi aday kazandı? 

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den İlhan Tekin, AKP'den Hüseyin Filiz, İYİ Parti'den Mehmet Al, Karamemiş, Zafer Partisi'ndan Tolga Bulugan, YRP'den Selman Müjdeci, Saadet Partisi'nden Mustafa Ünver, DEM Partiden ise Sadiye Akoğlu başkan adayı olarak aday gösterildi.

ÇANKIRI'DA  SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Çankırı 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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