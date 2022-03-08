Çankırı’da silahlı kavga: 1 ölü
Çankırı'da, aralarında husumet bulunan Mert Y. (26) ile Yavuz K., tartıştıktan sonra birbirlerine tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mert Y. hayatını kaybetti, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
Çankırı'nın Mimar sinan Mahallesi'nin İmaret Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.
Mert Y. (26), iddiaya göre elinde tüfekle aralarında husumet bulunan Yavuz K.'nin kuaför dükkanının önüne geldi. Dışarı çıkan Yavuz K. ile Mert Y. tartışmaya başladı.
Tartışmanın devam etmesi üzerine Mert Y., Yavuz K.’ye tüfekle ateş etti. Kaçarak dükkana giren Yavuz K. de tüfekle dışarıya çıkarak Mert Y.'ye ateş etti. Mert Y., vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Mert Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mert Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Yavuz K. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili sotuşturma başlatıldı.
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