Canlı canlı gömülen bebeği öğrenciler buldu
Adıyaman’da henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, 2-3 günlük bebeği canlı canlı mezara gömdü.
Adıyaman Eski Belediye Mezarlığında vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. 2-3 günlük olduğu sanılan yeni doğmuş bebek, canlı canlı toprağa gömüldü. Mezarlığın yanında bulunan okulun öğrencileri şehitler için dua etmeye geldikleri mezarlıkta bebeğin ağlama sesini duydu.
Sese doğru ilerleyen lise öğrencileri, vücudu toprağın altında olan bebeğin dışardaki ayaklarını gördü. Toprağı eşeleyen öğrenciler kız bebeği topraktan çıkarttı. Mezarlık görevlisinin cuma namazına gittiği esnada gömülmeye çalışıldığı tahmin edilen bebek, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Bebek ilk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırıldı.
Bebeği bulan ve gözyaşlarına boğulan lise öğrencileri olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlattı.
Bebeği bulan lise öğrencisi Esranur Yücedağ yaşadıklarını anlatarak, “Biz okuldan öğlen arasına çıktık. Şehitlerin mezarını ziyaret edip, dua okumak için mezarlığa geldik. Buradan geçerken, ağlama sesini duyduk. Zor nefes alıyordu. Bizde hemen gelip baktık. Bebek tek ayağı çıkmış şekilde ağlıyordu. Biz de hemen toprağı kazdık. Bebeği çıkarttığımızda bebek titriyordu. En fazla 2-3 günlüktü. Üzerinde zıbın vardı. Canlı canlı gömülmüştü” dedi.
Diğer öğrenci Nisanur Yüce ise “Ağlama sesi duyduk buralara geldik. Ayak gördük, korktuk ilk başta. Sonra üzerini açtık nefes alıyordu. Sonra topraktan çıkarttık. Üstünü lacivert bir pijama ile örtmüşlerdi. Çıkarttığımızda titriyordu, sonra arkadaşı gönderdik birilerini çağırdı” diye konuştu.
Mezarlık görevlisi Mustafa Doğan ise cuma namazında olduğu esnada olayın yaşandığını ve bir şey görmediğini söyledi.
Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.
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