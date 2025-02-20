Canlı yayında açıkladı: Eski CHP'li vekil ön seçimde aday olacak

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapacağı ön seçimde aday olacağını açıkladı. Çiçek, "Yarın Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım" dedi.

Canlı yayında açıkladı: Eski CHP'li vekil ön seçimde aday olacak
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:37

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, katıldığı TV 100 yayınında CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde aday olduğunu açıkladı.

Çiçek, "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Birden fazla adayın üyelerin önüne koyulması lazım. Yarın Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım. Hep ön seçimi savunduk. Dolayısıyla bu sürece katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Çiçek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konuştunuz mu adaylığınızı?" sorusuna, "Bilgi verdim" diye yanıt verdi. Çiçek, Özel'in yanıt olarak, "Takdir sizin" dediğini aktardı.

"Ekrem İmamoğlu'yla yarışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise, "Ekrem Bey ile yarışmaktan mutlu olurum. Ön seçim artık CHP'de hep olmalı." sözleriyle karşılık verdi.

Çiçek, Mansur Yavaş'ın aday açıklamanın erken olduğu gerekçesiye ön seçime katılamamasına ilişkin, "Gönül isterdi ki Mansur Bey de katılsın. Ben erken bulmuyorum. Kendisine katılmıyorum. İkinci çıkacağı bir seçime katılmak istemedi." diye konuştu.


Etiketler: #Dursun Çiçek #CHP #ön seçim

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan 'ön seçim' açıklaması : Yol haritası için tarih verdi

İmamoğlu'ndan 'ön seçim' açıklaması : Yol haritası için tarih verdi
MHP'den CHP'nin ön seçim kararına: 'Hukuken ciddiye alınamaz'

MHP'den CHP'nin ön seçim kararına: 'Hukuken ciddiye alınamaz'
Beklenen CHP Tüzük Kurultayı öncesi TÜSES'ten 'öneri' raporu: 'Ön seçim' vurgusu dikkat çekti

Beklenen CHP Tüzük Kurultayı öncesi TÜSES'ten 'öneri' raporu: 'Ön seçim' vurgusu dikkat çekti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler