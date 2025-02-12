MHP'den CHP'nin ön seçim kararına: 'Hukuken ciddiye alınamaz'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:12

Güncelleme: 12.02.2025 - 10:12

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta yapacağını duyurduğu ön seçimin hukuken ciddiye alınamayacağını söyledi.

Feti Yıldız, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’na göre cumhurbaşkanı adaylarının belirlenme yöntemlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı seçimi kanununa göre; Cumhurbaşkanı adayını siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili seçimlerinde geçerli oyların en az %5’ini almış siyasi partiler veya en az 100.000 seçmen imzasıyla gösterilebilir.

Ön seçim, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim takvimi içinde ilan edilen günde hâkim gözetiminde yapılır. Bu tarihin dışında yapılacak olan şey ön seçim olmaz, belki bir temayül yoklaması olabilir."

CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı ön seçimin hukuken ciddiye alınamayacağını öne süren Yıldız, sözlerini "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını ancak Meclis grubu belirleyebilir. Gerisi boş laftır" diyerek tamamladı.