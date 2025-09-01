Canlı yayında 'Büyük Taarruz, Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti' diyen muhabirden açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaretin CNN Türk'te canlı yayımlanması esnasında muhabir Arda Erdoğan'ın gafı ise hem tepki topladı hem tartışma yarattı. Ziyaret esnasında Büyük Taarruz'un tarihi önemini anlatmaya başlayan muhabir, "Cephedeki mühimmat seviyesi, asker seviyesi ideal bir noktaya taşındıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti Büyük Taarruz" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIĞIMI DUYURURUM"

Muhabir Arda Erdoğan, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, olayın dil sürçmesi kaynaklı gerçekleştiğini ifade ederek 'üzgün' olduğunu belirtti.

Erdoğan, hakaret ve 'algı operasyonlarıyla' ilgili de hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Arda Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Yüce Atatürk'ün huzurunda Anıtkabir'de yaptığım bir telefon bağlantısının 30 saniyelik bir kısmı üzerinden itibar suikastı yapılmaktadır. Öncelikle telefon bağlantısında yaptığım dil sürçmesi nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Habercilik anlayışım gereği sadece töreni değil; bayramın anlam ve önemine dikkat çekmek için Büyük Zafer'e giden yolu anlatma gereği hissettiğim bir yayında sehven kullandığım ifadede herhangi bir kasıt yoktur.

Ancak bir anlık bir dil sürçmesi bahane edilerek yapılan bu algı çalışmasını hayretle izliyorum. Bir anlık bir dil sürçmesi üzerinden bir algı inşa edilmeye çalışılması ahlaki ve insani değildir.

Telefon bağlantısının tamamı dinlendiğinde doğru ifadeleri kullandığım görülecektir. Tarafıma yapılan hakaret ve algı operasyonlarıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı duyururum. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul ettiğim için de ayrıca üzgünüm."