Canlı yayında depremzedenin sesini kesti: 'Ben konuşmak istiyorum ama...'
Depremde büyük kayıpların yaşandığı illerden biri olan Adıyaman'da tepkisini dile getirmek isteyen bir depremzede, tv100 canlı yayınında muhabir tarafından sözü kesilerek engellendi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından 20 binden fazla insan yaşamını yitirirken binlercesi ise hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.
Adıyaman'da Afet Koordine Merkezi'nden canlı yayın yapan TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç, tepkisini dile getirmeye çalışan bir depremzedenin konuşmasını kesti.
Muhabir Koç, "Söyleyin 6 gündür elektiriğimiz yok. Ben konuşmak istiyorum ama.." diyen depremzedenin kamera önüne çıkmasını engelleyerek konuşmasına izin vermedi.
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