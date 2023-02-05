Canlı yayında tırnaklarını kesen Hakan Bayrakçı'dan yeni açıklama: Hayatımın en büyük ikinci krizi

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:26

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 09:26

Canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, “Bu ciddi bir krizdi. Fakat çok teselli eden de oldu. Ben de biraz teselli oldum. Kişisel krizlerimin en büyüğü bu değildi. Sanırım ikincidir.” açıklamasını yaptı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında, sunduğu Tarafsız Bölge programında Bayrakçı’nın tırnak kesme anını fark etmediğini söyledi.

Hakan, eleştirilerin odağındaki Bayrakçı’ya şu soruları yöneltti:

-Sen çok medeni bir insansın. Nazik, janti bir adamsın. İyi eğitim almışsın. Neden böyle oldu?

Sanırım konuyu sadece o an hissettiğim rahatsızlığa bağlamak da pek doğru değil. Çünkü reklam arasını bekleyebilirdim. Canlı yayında olduğumu unutmamalıydım. Haftanın 80 saatinin 18 saatini canlı yayında geçiriyoruz. Sanırım benim gibiler canlı yayınları doğal yaşamımızın parçası olarak görmeye başladık. Bilinçaltımızda bu var galiba. Bu da etkili oldu bence.

-Kişisel tarihinin en büyük krizi bu mudur?

Bu ciddi bir krizdi. Fakat çok teselli eden de oldu. Ben de biraz teselli oldum. Kişisel krizlerimin en büyüğü bu değildi. Sanırım ikincidir.

NE OLMUŞTU?

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Tepkiler sonrası özür dileyen Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" diye yazmıştı.