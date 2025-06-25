Cansız bedeni bulunan kadının kaldığı huzurevine soruşturma

Seyhan ilçesinde bir huzurevinde kalan, 2023'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğünle gerçekleştiren 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, 20 Haziran'da bakkala gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Hakkında kayıp başvurusu yapılan Topbaş'ın, 23 Haziran gecesi Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Polisin yaptığı incelemede; vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Sümbül Topbaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.





SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otopsisi tamamlanan Topbaş'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sümbül Topbaş'ın ölümü sonrası Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı.

Ayrıca çıkacak detaylı otopsi raporunun ardından Topbaş'ın ölümüyle ilgili bir ihmal ya da dış müdahale olup, olmadığının belirleneceği, adli soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.