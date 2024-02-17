Cansız bedenine ulaşılmıştı... Batık gemiden çıkarılan ilk kişinin kimliği belli oldu

Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:43

Güncelleme: 17.02.2024 - 17:43

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz hafta batan kuru yük gemisinden bugün cenazesi çıkarılan ilk kişinin 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı.

Kılınç'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Cenaze Adana'da toprağa verilecek Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle batmıştı. Bugün bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi buldu.

Karacabey ilçesi Kurşunlu limanından belediye cenaze nakil ambulansıyla adli tıp kurumuna getirilen cenazenin Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi. Yapılacak otopsinin ardından kesin vefat sebebi belirlenecek ve Kılınç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla Adana'ya gönderilecek. Gemide bir çok işe katkı sağlayan aşçı Zeynep Kılınç'ın son görüntülerinde valf cihazını zımparaladığı, Batuhan A isimli gemi ile yolculuk yaparken azgın sularda Hande Yener'in "Benden bi tane daha yok" şarkısını dinlediği kaydedilmişti.