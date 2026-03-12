'CARE Validebağ' Avrupa’nın en iyi uygulamaları arasına girdi

AB destekli European Heritage Hub tarafından yürütülen “Yerel İyi Uygulamalar Çağrısı” sonuçlandı. Kültürel mirasın korunması, toplumsal katılım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında Avrupa genelinden seçilen 10 ilham verici uygulama arasında Üsküdar Belediyesi’nin “Validebağ Korusu Süreci” de yer aldı.

Kasım 2025 ile Ocak 2026 arasında açık kalan çağrıya, Avrupa genelinde 21 şehir ve bölgeden 45 başvuru yapıldı; değerlendirme sonucunda 10 uygulama iyi uygulama olarak seçildi.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve liderliğini Europa Nostra’nın üstlendiği girişim kapsamında kültürel mirasın demokrasi, iklim politikaları, toplumsal katılım ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisini güçlendiren yerel uygulamalar değerlendirildi. Açıklamada, kültürel mirasın yalnızca korunması değil; aynı zamanda şehirlerin yeşil, dijital ve sosyal dönüşümüne katkı sunan modeller üretmesi de temel ölçütler arasında gösterildi.

“VALİDEBAĞ KORUSU KATILIMCI SÜRECİ LİSTEYE GİRDİ”

Türkiye’den listeye giren uygulama ise Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu için yerel paydaşlarla birlikte yürüttüğü hak temelli ve katılımcı ekosistem yönetimi modeli oldu. “CARE Validebağ (Civic and Rights-based Ecosystem Governance Practice for Validebağ Grove) başlığıyla seçilen çalışma, doğal ve kültürel mirasın korunmasında sivil katılımı esas alan yaklaşımıyla Avrupa çapında örnek gösterilen uygulamalar arasına girdi.

Bu sürecin en dikkati çekici yönlerinden biri de Validebağ’da yıllara yayılan yurttaş sahiplenmesinin ve sivil birikimin kamu politikasıyla birlikte görünür hale gelmesi etkili oldu.

Korunun korunmasına yönelik toplumsal hafızanın önemli taşıyıcıları arasında yer alan Validebağ Gönüllüleri ve Validebağ Savunması imza kampanyaları, hukuki girişimler, forumlar, basın açıklamaları ve doğrudan temaslar yoluyla Validebağ’ın korunmasında uzun soluklu bir rol üstlendi. Validebağ’ın ekolojik, tarihsel ve kamusal değerinin daha geniş kesimlerle paylaşılmasına sivil toplumun büyük katkıları oldu.

Avrupa Miras Merkezi yetkililerince seçilen projelerin şehirler ve bölgeler arasında deneyim paylaşımını güçlendireceği belirtildi. Bu kapsamda 2026 yılı içinde, seçilen uygulamalar arasından belirlenecek iki şehirde akran öğrenimi ziyaretleri düzenlenecek. Ayrıca seçilen uygulamalar European Heritage Hub bünyesinde bilgi notları ve çevrimiçi içeriklerle yaygınlaştırılacak.

Avrupa genelinde seçilen 10 iyi uygulama arasında Belçika’dan Brüksel Başkent Bölgesi, Portekiz’den Lizbon, Hollanda’dan Rotterdam, İtalya’dan Venedik ve Finlandiya’dan Vantaa gibi kentlerin projeleri de yer aldı. Üsküdar’ın “CARE Validebağ” başlıklı uygulaması ise Türkiye’den seçilen tek örnek oldu.