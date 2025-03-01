Çarptı, arkasına bakmadan kaçtı... İkinci 'Timur Cihantimur' vakasında flaş gelişme!

Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak'a çarparak ölmesine neden olan ve olayın ardından kaçan hafif ticari araç sürücüsü M.Y., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Çarptı, arkasına bakmadan kaçtı... İkinci 'Timur Cihantimur' vakasında flaş gelişme!
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DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 15:56

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz yolunda 22 Şubat 02.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Muhammet Gürcan Koçak (19) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada hafif ticari araç sürücüsü M.Y., Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak, yol kenarındaki ormana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilirken, polis ekipleri de kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAKALANDI

Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla ortak çalışmasıyla olayın ardından kaçtığı tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsü M.Y., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, 'şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği' öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.


Etiketler: #araç #eyüpsultan #Kemerburgaz #UTV

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