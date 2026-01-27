'Casperlar' soruşturmasında iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı: 68 çocuk suç eylemlerinde kullanıldı!

“Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. İddianamede 7 kişi “mağdur”, 57 kişi “müşteki”, 4 kişi “maktul”, 38’i tutuklu toplam 68 çocuk ise “suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, “Hamuş” kod adlı İsmail Atız’ın örgüt elebaşı olduğu, Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş, “Burak Bulut” kod adlı İsmail Göleli, “Çaki” kod adlı İsa Doğan, Süleyman Doğan ve “Dayı” kod adlı Serhat Başakçi’nin ise örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu kaydedildi.

Sanıkların Bahçelievler’de çocukluk arkadaşı oldukları ve aile ilişkileri üzerinden bir araya geldikleri belirtilen iddianamede, örgütün İsmail Atız’ın liderliği ve baskısı altında silahlandığı, cebir ve tehdit yoluyla mağdurları sindirdiği ifade edildi.

16–25 YAŞ GRUBUNDA “ÖZENDİRME VE SEMPATİ” YARATTIĞI…

Savcılık, örgüt elebaşılarının İstanbul genelinde çok sayıda silahlı olaya karıştığını, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda silah kullanmaktan çekinmediklerini, hedef aldıkları kişilerin iş yerlerini kurşunladıklarını tespit etti.

İddianamede dikkat çeken bir diğer unsur ise sosyal medya kullanımı oldu. Örgütün, gerçekleştirdiği eylemlere ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak özellikle 16–25 yaş grubunda “özendirme ve sempati” yarattığı, dizi ve filmlerden alınan sahnelerle paylaşımların güçlendirildiği vurgulandı.

ÇOCUKLAR HEDEF ALINDI

Savcılığın değerlendirmesine göre; ekonomik, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan çocuklar ve gençler, kendilerini ispatlama duygusuyla örgüte gönüllü şekilde katıldı. Örgüt içinde “vaat edilen hayat” söylemiyle mutlak bağlılık oluşturulduğu, verilen talimatların sorgulanmadan yerine getirildiği kaydedildi.

Özellikle motosiklet kullanabilen 18 yaş altı çocukların eylemlerde ön plana çıkarıldığı, bu kişilere 10 bin ila 50 bin lira arasında para vaat edildiği, ayrıca motosiklet, silah, uyuşturucu ve maddi kazanç gibi unsurların motivasyon aracı olarak kullanıldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ MATERYALİ ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında çok sayıda silah, kar maskesi, eldiven, kask, el telsizi, çalıntı plaka ve motosikletler, polis yeleği, kelepçe, polis rozeti ve üniforması ele geçirildi. Bazı silahların olay yerlerinden çıkan kovanlarla eşleştiği, bu sayede birçok olayın aydınlatıldığı ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, 68 çocuk hakkında;

“Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütüne üye olma”,

“tasarlayarak kasten öldürme”,

“çocuğa karşı tasarlayarak öldürme”,

“kasten öldürmeye teşebbüs”,

“nitelikli yağma”,

“kasten yaralama”,

“genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve çok sayıda başka suçtan değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Hazırlanan iddianamenin, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki incelemesi sürüyor.