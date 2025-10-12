Çatalca Belediyesi ve İSKİ karşı çıktı: 231 hektarlık ocak altı günde onay aldı

AKP’nin Meclis’e getirdiği ardından da jet hızıyla kanunlaştırdığı zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba yasanın ardından projeler hızlandı.

Yasayla beraber projelerin vereceği zararların belirlenmesini de sağlayan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinde de değişiklikler yapıldı. Daha küçük projelere verilen “ÇED gerekli değildir” kararı tamamen kaldırılarak ÇED olumlu kararına sabitlendi. Uzmanlar, projelerin onay süreçleriyle hukuki denetimden kaçırılacağını belirtiyor. Ayrıca ÇED izin belgelerini şirketler adına kamu kurumları alacak ve ÇED süreçleri daha da kısalacak.

Cumhuriyet geçen günlerde İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarının Çatalca mevkisindeki kum ocağının büyümek için ÇED süreci başlattığını duyurmuştu.

SU HAVZASI

Marmara Silis Kum Ticaret Limited Şirketi, İhsaniye Mahallesi’ndeki 231.93 hektarlık yani 326 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kuvars kum ocağı ve yıkama-kurutma tesisi kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvurudan “olumlu” görüşü aldı. Şirketin projesini inceleyen bakanlık tam altı günde “ÇED olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Şirketin hazırladığı ÇED raporunda yazılan bilgilere göre, Çatalca Belediyesi de görüş verdi. Ancak belediye görüşünde, ilçenin yüzde 90’ının içme suyunun koruma havzasında yer aldığı vurgulandı.

‘KRİTİK ÖNEMDE’

Görüşte, “Proje alanının bir kısmı tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığından, tarım topraklarının azalmasının ve verimsizleşmesinin en önemli nedenleri doğanın ekolojik ilkelere göre değerlendirilmemesi azalan bitki örtüsü ve su yetersizliğinin sonucu oluşan erozyondur” dendi. Ayrıca İSKİ de projenin Büyükçekmece Barajı uzak mesafeli koruma alanı, jeolojik tabanlı diğer koruma alanları ve Büyükçekmece Barajı su ile ilişkili es kapasitesi açısından kritik öneme sahip koruma alanları içinde kaldığını belirtti.

Şirketin 63 milyon 544 bin TL harcayacağı proje alanında Dikimce Deresi bulunuyor. Bunun yanında ruhsat sahası içerisinde de bu derenin mevsimsel akışlı yan kolları yer alıyor.