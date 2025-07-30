Çatalca’da genişlemek üzere olan kum ocağında göçük meydana geldi, bir işçi balçık içinde kaldı: 'Kim denetleyecek'

İstanbul Çatalca’da Kuzey Ormanlarına yapılan Karanfil Mining’in Karacaköy Mahallesi’ndeki kum ocağında dün göçük meydana geldi. İş makinesi, atık suların biriktiği alana düştü. Göçükte bir işçi balçık altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Şirketin alanı büyütme isteği ise akıllara, “Peki denetimi kim yapacak” sorusunu getirdi.

Yıllardır bölgede çalışmalar yapan şirket, geçen günlerde bu alanı büyütmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı. Bakanlığın verdiği “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararının ardından alan 99.08 hektara genişleyecek. Şirket bu projesi için 83 milyon 794 bin TL harcayacak. Halihazır da bölgede yılda 351 tonluk üretim yapan şirket bu genişlemeyle birlikte sayıyı 3 milyona çıkarak. Ayrıca yıkama eleme tesisi de büyütülecek.

41 BİN AĞAÇ

Cumhuriyet’in geçen aylarda gündeme getirdiği projeye göre, alanda endemik türler de yer alıyor. Proje alanının tamamı da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü parsel sorgusuna göre orman vasfında. Şirketin hesaplamasına göre çalışmalar kapsamında da en az 41 bin 751 ağaç kesilecek. Ağaçların içerisinde ise meşe ve gürgen türleri yer alıyor.

İSKİ KARŞI ÇIKTI

Projenin ÇED raporu hazırlandıktan sonra kurumların da görüşüne başvuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) projeye ilişkin olumsuz görüş verdi. İSKİ görüşünde, “Talep alanı kısmen Terkos Barajı uzun mesafeli koruma alanında kalmakta olup imar planı sahası dışında bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu alan içerisinde Ayazma Deresi, Sınır Deresi ve bu derelere bağlanan çok sayıda vadi tabanı geçmektedir. Havza içerisinde yapılacak maden projesi, söz konusu dereler açısından risk oluşturmaktadır” dendi.