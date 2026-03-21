Çatalca'da polisleri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü polis 4 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çatalca İhsaniye Mahallesi köy yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Binkılıç'ta bulunan yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bırakmasının ardından dönüş yolunda olan, içinde polislerin de bulunduğu 34 LNC 804 plakalı otobüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bunun üzerine otobüste bulunan kişiler camı kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3'ü polis 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

21.03.2026 Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında İl Göç Müdürlüğü hizmetinde görev yapan midibüs, İnceğiz-Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’nden Arnavutköy Geri Gönderme Merkezine dönüş yoluna geçtiği sırada virajı alamayarak yan devrilmiştir. Olayda araçta bulunan 3 polis memuru hafif yaralanmış olup, yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır.