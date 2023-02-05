Çatalca'da faciadan dönüldü... Plastik boru fabrikasında yangın paniği!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 08:58

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 10:08

Elbasan Mahallesi, Elbasan Caddesi üzerinde bulunan Harput Sanayi Sitesi'ndeki plastik boru fabrikasında, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bin metrekarelik alanda kurulu plastik boru fabrikasından alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlisi durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hazır beklerken, jandarma ekipleri çevrede önlem aldı.

ALEVLER DİĞER FABRİKAYA SIÇRADI

Bu sırada alevler yan taraftaki mutfak dolapları üreten diğer fabrikaya sıçradı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı fabrika ile alevlerin sıçradığı fabrikaya farklı noktalardan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık üç saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her iki fabrikada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.