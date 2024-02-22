Çatalca’da korkunç cinayet: Beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Çatalca’da bir yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu ‘nin cansız bedeni ıslah edilmiş derenin menfezi içerisinde bulundu. Kayıp şahıs arkadaşı Kerim Ç. ve arkadaşı Murat A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:06
Çatalca’da korkunç cinayet: Beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü
Abone Ol google-news

Çatalca’da Geçtiğimiz yıl kaybolan Mehmet Berberoğlu., Kerim Ç. ve arkadaşı Murat A. İle birlikte buluştukları evde alkol aldı. Alkolün etkisiyle Murat A. ‘nın dinî nikahlı eşini taciz eden Mehmet Berberoğlu, Kerim Ç. ve Murat A. tarafından darp edilerek öldürüldü. Öldürdükleri Mehmet’in cesedini torbaya koyan iki şahıs cesedi Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan ve ıslah edilmiş derenin menfezine bıraktı.

Olayın yaşandığı evde olan ve Mehmet. Berberoğlu ‘nin de annesi olan Nermin A.’nin Kocası yaşanan olayı duyunca polise gidip karısını ve karısının önceki evliliğinden olan oğlunu ihbar etti. yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonrasında Berberoğlu’nun cansız bedenini bulundu. Bulunan ceset adli tıp kurumuna kaldırılırken, cinayeti işleyen Kerim Ç. , Murat A. ve olay anında aynı evde olan ve olayı saklayan Nermin A. , Gizem Ç. , Mediha Ç. tutuklandı.


Çatalca haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Çanakkale'de korkunç olay... Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü, ardından toprağa gömdü

Çanakkale'de korkunç olay... Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü, ardından toprağa gömdü
Metroda korkunç iş cinayeti… İşçi yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybetti!

Metroda korkunç iş cinayeti… İşçi yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybetti!
İkitelli’de korkunç olay… Metronun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

İkitelli’de korkunç olay… Metronun altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!

Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!
İki ilçede CHP'nin aday listeleri seçim kuruluna teslim edilmedi... Desteklenecek aday aranıyor!

İki ilçede CHP'nin aday listeleri seçim kuruluna teslim edilmedi... Desteklenecek aday aranıyor!
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Meteoroloji açıkladı: 21 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 21 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
CBC Sport yayın akışı 22 Şubat 2024… CBC Sport Sparta Prag – Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?

CBC Sport yayın akışı 22 Şubat 2024… CBC Sport Sparta Prag – Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?
Erdoğan'dan, Bayburt'a atanan savcıya: 'Bayburt'un döneri tartışılmazdır'

Erdoğan'dan, Bayburt'a atanan savcıya: 'Bayburt'un döneri tartışılmazdır'
Uzun covid’in gizemi çözülüyor…

Uzun covid’in gizemi çözülüyor…