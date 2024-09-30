Çatalca’ya GES geliyor
Sermayenin yeni gözdesi “temiz enerji” çalışmaları, yanlış noktalara yapılmaya devam ediyor. Son olarak Ankara merkezli Karapınar Elektrik şirketi, İstanbul Çatalca’daki İzzettin Mahallesi’nde bulunan mera alanına güneş enerji santralı (GES) kurmak için çalışmalara başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket onay alması durumunda 15.84 hektar yani 22 futbol sahası büyüklüğündeki meraya depolamalı GES kuracak.
Şirketin 139 milyon 740 bin TL harcayacağı projeyle birlikte alana 18 bin 182 güneş paneli yapılacak.
Projeyle birlikte meraya hafriyat, bitkisel toprak ve geçici atık depolama alanıyla birlikte santral da kurulacak.
10 adet eviricinin de kurulacağı projeyle beraber yılda 20 milyon kilovatsaat üretim yapılacak.
Şirketin yapacağı projeye ilişkin Kuzey Ormanları Savunması’ndan “Kuzey Ormanları ve kırsalının en yaşamsal parçaları olan, açıklık ve mera alanlarının “yeşil” enerji adı altında tahribe açılmasını istemiyoruz” şeklinde açıklama yapıldı.
Etiketler: #GES #enerji #temiz enerji
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