Çatıdan atladı, kaldırımdaki yayanın yanına düştü

Yayınlanma: 24.11.2023 - 14:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 14:44

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 444 Sokak'taki otelde sabah saat 09.00 sıralarında kısa süre önce askerden terhis olan Serkan Ç., Kaleiçi'nde otelde kalmaya başladı.

ÇATIDAN ATLAYAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Kaldığı otele gelen aile bireyleriyle görüşmek istemeyen Serkan Ç., 6 katlı binanın çatısına çıkıp kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Serkan Ç., ihbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Serkan Ç., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KIL PAYI KURTULDU

Öte yandan Serkan Ç.'nin otelin çatı katından atladığında, kaldırımda yürüyen bir kişinin önüne düştüğü, yayanın da son anda ölümden kurtulduğu anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.