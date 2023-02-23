Çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:36

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:51

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Durumu fark çevredeki yurttaşlar, içinde birilerinin olabileceği ihtimaline karşı küreklerle ve elleriyle aracın üzerindeki karları temizledi.

Olayda kullanılamaz hale gelen otomobilde kimsenin olmadığı tespit edildi. Otomobilde kimsenin olmaması ise, olası bir faciayı önledi.