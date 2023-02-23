Çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi

Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Otomobilin içerisinde kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

AA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:36
Abone Ol google-news

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Durumu fark çevredeki yurttaşlar, içinde birilerinin olabileceği ihtimaline karşı küreklerle ve elleriyle aracın üzerindeki karları temizledi.

Olayda kullanılamaz hale gelen otomobilde kimsenin olmadığı tespit edildi. Otomobilde kimsenin olmaması ise, olası bir faciayı önledi.


kar kütlesi bitlis otomobil hurda hurda araç

En Çok Okunan Haberler