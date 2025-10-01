Çatırdama sesleri panik yarattı... Sakarya'da iki katlı bina tahliye edildi!

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi eski Sinema Sokağı'nda paniğe yol açan bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde iki katlı bir binadan çatırdama sesleri duyuldu. Bir dükkanın camının çatladığı binadaki iş yerleri hızla tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çarşı merkezindeki sokak, güvenlik bandıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri ilk incelemesini gerçekleştirirken, binanın durumunun netleşmesi için AFAD ekiplerinin bölgeye gelmesi bekleniyor.

Yetkililer, bölgedeki yurttaşlara bina çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

"AFAD GELİP İNCELEME YAPACAK, BEKLİYORUZ"

Binada ofisi bulunan Ali Yıldırım, "Sabah saatlerinde binanın altından bir ses gelmiş, pasajdaki esnaflar duymuş ve yetkililere haber vermişler. Bunun üzerine bina boşaltıldı. Emniyetten arkadaşlar geldi, binayı boşaltarak, çevresinde güvenlik önlemleri aldı. AFAD'a bilgi verilmiş, gelip inceleme yapacak ve binanın akıbeti belli olacak. Binada dışarıdan biz bir şey göremiyoruz ama pasajda bir dükkanın camları çatlamış. Belediye ekipleri de gelerek önden bir incelemede bulundu. Şu anda AFAD bekleniyor. Onların gelip incelemesini tamamlamasından sonra ne olacağını göreceğiz. Bizim de ofisimiz bu binada, merakla bekliyoruz" dedi.

"ÇATIRDAMA SESİ KUVVETLENİNCE DIŞARIYA ÇIKTIK"

Bina sakinlerinden esnaf Necmettin Akgün ise, "Çay içerken bir anda ses duyduk. Güvercin cama vuruyor sandık, dükkanın içerisine bakalım dedik, orada herhangi bir güvercin yoktu. Çatırdama sesi kuvvetlenince biz de dışarıya çıktık. O esnada camlar çatladı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik. Binayı boşalttılar, biz de burada bekliyoruz" diye konuştu.