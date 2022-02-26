Çavuşoğlu'ndan Dendias'a Ukrayna yanıtı: Çok üzücü!

26 Şubat 2022 Cumartesi, 17:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki suçlamasına tepki gösterdi.

Nikos Dendias'ın "Dünya kamuoyu uluslararası hukuka saygı ve sınırların dokunulmazlığı konusunda son derece bilinçliyken, Türkiye'nin Ukrayna'daki durumu fırsatçı bir şekilde kullanmaya çalışması sadece zararlı olacaktır" şeklindeki sözlerine Twitter üzerinden yanıt veren Çavuşoğlu, "Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" yanıtını verdi.



Çavuşoğlu, paylaşımında Bakan "Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.