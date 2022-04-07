Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması: 'Bazı adımlar atacağız'

07 Nisan 2022 Perşembe, 16:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme adımları ile ilgili yaptığı açıklamada ise "bazı adımlar" atacaklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Yeni güvenlik sınamalarına karşı NATO'nun uyarlanması gündemde. Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz. Dünden bu yana 3 önemli oturuma katıldık. Bizim yanımızda 9 ayrı ortak daha katıldı bu toplantılara. Gürcistan, Ukrayna Finlandiya, Güney Kore, Japonya katılan ülkeler arasındaydı.

Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır izlerken bir yandan da savaşı durdurmak için çaba gösteriyoruz. Birçok müttefikimiz rolümüzden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Sayın Kuleba da toplantılara katıldı ve Türkiye'nin arabulucu rolüne önem verdiğini ve Türkiye'ye güvendiğini açıkladı. Biz bu rolümüze devam edeceğiz.

"GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ"

Buça'daki görüntüler kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi. Zor şartlarda bile müzakerelerin devam etmesi önemli biz burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştük son olarak Bazı soruları oldu. Özellikle güvenlik garantileri noktasında ismi geçen ülkelerin netleştirilmesini konuştuk. Buça'daki görüntüler insanlık adına utanç verici. Duyduğumuz üzüntüyü kendine ilettik.

Mariupol'dan deniz yolu tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya ile görüşmeye devam ediyoruz. Sahada bunun gerçekleşmediğini, her iki tarafın birbirini suçladığını belirttik. Vatandaşlarımızın çoğu buradan çıktı ama hala 30 civarında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bunların da çıkarılması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Müzakerelerdeki son durumu da ele aldık. İstanbul'dan sonra görüşmeler gerçekleştirildi. Buça etkiledi tabi ama görüşmeler sürüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik kendisi de müzakerelerde en çok Türkiye'ye güvendiğini belirtti

Bir an önce kalıcı ateşkes için kendilerini Türkiye'ye beklediğimizi, müzakerelerin kalan kısmının Türkiye'de olabileceğini belirttik.

MISIR AÇIKLAMASI

Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız.

ABD DAVETİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini söyledi.

