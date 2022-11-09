'Çay soğuk' dediği için Emel'i katletmişti: Muhammet İlhan için 'müebbet hapis' istemi

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:06

Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde, 14 Ağustos 2021'de saat 13.30 sıralarında; 2 kadın arkadaşı ve 3 yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile giderken, yolda durup seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre, "Hava sıcak. Bu havada sıcak çay mı içilir" dedi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BAŞINA TEK EL ATEŞ ETTİ

Arbede sırasında çay semaveri devrildi. İlhan 40 metre uzaklıktaki dükkânında bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti.

Yaralanan Emel Göçer, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OTOPSİ RAPORUNDA YAKIN MESAFE ATIŞI ÇIKTI

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre Emel Göçer’in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtildi.

İddianamede, Muhammet İlhan için 'kasten öldürme' suçundan müebbet, olay sırasında çevredekileri öldürmekle tehdit ettiği için de 'tehdit' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Muhammet İlhan, bugün yeniden hâkim karşısına çıktı. Adli Tıp Kurumu'ndan 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde rapor verilen İlhan hakkında savcı, mahkemeye mütalaasını sundu.

Savcı, İlhan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca İlhan'ın olay sırasında çevredekileri tehdit etmesi nedeniyle 'birden fazla kişiyi silahlı tehdit' ve 'birden fazla kişinin huzurunu bozmak' suçlarından da ayrıca 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.