Kastamonu'da cinayet suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalandı.

AA
04 Kasım 2022 Cuma, 16:59
Kastamonu'da cinayet suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
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İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S. (35) ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.A. (50), Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla ve Kuyluş köylerinde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

M.S. ve H.A, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


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