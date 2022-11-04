Kastamonu'da cinayet suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
Kastamonu'da cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S. (35) ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.A. (50), Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla ve Kuyluş köylerinde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.
M.S. ve H.A, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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