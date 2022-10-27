Çanakkale'de kadın cinayeti: Parkta vurularak öldürüldü
Çanakkale'de bir parkta silahla vurularak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çanakkale'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan Barbaros Parkı'nda oturan İpek Kürşat (36), arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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