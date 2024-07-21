Çay yüklediği ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan çiftçi, ağır yaralandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yerleştirdiği sırada elektrik akımına kapılan Hızır Can Torpil (25), ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:03
Çay yüklediği ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan çiftçi, ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Yeniköy köyünde, saat 11.00 sıralarında Hızır Can Torpil, araç yoluna çıkarmak için çay bohçalarını teleferiğe yerleştirirken elektrik akımına kapıldı.

Torpil'in çay bahçesinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, çay bahçesindeki patika yoldan yürüyerek ulaştıkları çiftçiye müdahalede bulundu.

Dik ve engebeli arazide kurtarma çalışması başlatan AFAD ekipleri, yaralıyı sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Torpil'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 


Rize haberleri

İlgili Haberler

Yer Rize… Bisikleti banka kapısına kilitledi: Çalışan mahsur kaldı

Yer Rize… Bisikleti banka kapısına kilitledi: Çalışan mahsur kaldı
Eski antrenörü Barış Alper Yılmaz'ı anlattı: 'Rize'nin gururu'

Eski antrenörü Barış Alper Yılmaz'ı anlattı: 'Rize'nin gururu'
Rize’de yüzme havuzunda 3 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Rize’de yüzme havuzunda 3 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler