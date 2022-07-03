Çaya düşen Eyyüp hemşire 23 gündür aranıyor
Elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek Müküs Çayı'na düşen Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 23. güne girildi. Bitlis ve Van'dan gelen toplam 140 kişilik ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Aramalara drone ve insansız hava araçları da destek veriyor.
Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i, arama çalışmalarında 23'üncü güne girildi.
Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi.
ARKADAŞLARI KURTULDU, EYYÜP HEMŞİRE KAYBOLDU
Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
ARAMALAR 23. GÜNÜNDE
Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı ancak 23 gündür sonuç alınamadı. Suyun debisinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, insansız hava aracı (İHA) desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.
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