Çayırhan Termik Santralı’nda 4 Mart’taki ihale yaklaşırken direniş yeniden gündemde: ‘Bu bir ekmek davasıdır’

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 04:45

Ancak sağlık ve iş güvenliği gerekçesiyle jandarmanın izin vermediği işçiler, oturma eylemine başladı. Türkiye Maden İş-Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ise “Ölmek var vazgeçmek yok” sözleriyle açıklama yaparken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Madene kapandık olmadı, çadır nöbeti tuttuk olmadı, karda ayazda kilometrelerce yürüdük olmadı. ‘Buranın özelleştirilmesi, bir nevi ölüm fermanımızı imzalamak’ dedik olmadı” diyerek şu açıklamaları yaptı:

DUYMAZDAN GELMEYİN

Ne yapsak ne etsek kendimizi yetkililere anlatamadık, bizi duymazdan geldiler. Yeri geldi can verdik, yeri geldi sevdiklerimizi toprağa gömdük ama hep direndik, ürettik.

Hiçbir siyasi otoritenin maşası değiliz. Bu bir ekmek davasıdır. Bu, çocuklarımızın geleceğine, alın terimize, işyerimize ve ekmeğimize sahip çıkma davasıdır. Ey biraz olsun vicdanı ve merhameti olan yetkililer Nallıhan’a bir gidin, Çayırhan’a, Beypazarı’na bir gidin.

Buradaki ailelerle, yöre halkıyla bir görüşün. Lojmanlara gidin. Çocukları görün. Halkın sesini dinleyin. İşçinin, çocukların, kadınların sesini dinleyin.

Arkadaşlara canlarını ortaya koymaktan başka bir çare bırakmadınız. Bugün bu mücadeleyi vermezsek bu adaletsizlik herkesin kapısını çalacak. İşçiler, “Ölmek var, vazgeçmek yok” diyor.

KAMU SÖZLEŞMESİNDE PAZARLIK BAŞLADI

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan zam pazarlığı başladı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında Türk-İş ve Hak-İş dün taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti. 2025-2026 yıllarını kapsayan sözleşmede, Cumhuriyet’in dün de duyurduğu gibi konfederasyonlar öncelikle günlük taban ücretin 1800 liraya çıkarılmasını istedi.

Bunun üzerine de 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talep edildi. 2025’in ikinci altı ayı ile 2026’nın ilk ve ikinci altı aylarında da ücretlere yüzde 25 zam yapılması talep edildi. Yüzde 25’lik bu oranların üzerine her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi istendi. Yine enflasyon yüzdelik zammı aşarsa aradaki farkın da emekçilere ödenmesi talep edildi.