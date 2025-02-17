Çayırlılar protesto için meydana gitti, iş makineleri çalışmaya başladı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:01

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:01

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi sakinleri, Tire-Belevi yolunun güzergah değişikliği nedeniyle yüzlerce zeytin, incir ve çam ağacının kesilecek olmasını protesto etti. İlçe merkezinde basın açıklaması yapan mahalle halkı, yetkililere "Biz bir avuç çapulcu değiliz, köylüyüz. Sadece asırlık zeytin ve incir ağaçlarımızın kesilmesini istemiyoruz" diyerek seslendi. Çayırlılar protesto için ilçe merkezine giderken, yeni yol güzergahında iş makinelerinin yeniden çalışmaya başlaması tepki çekti.

İzmir’de, ölüm ve yaralanmalı kazaların sık yaşandığı Tire-Belevi yolunun yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çayırlı mevkiinde mevcut yolun genişletilmesi beklenirken, bunun yerine güzergahın mahallenin üst tarafına kaydırılması sonucu yüzlerce zeytin, incir ve çam ağacının kesilecek olmasına mahalle sakinleri tepki göstermişti. 6 Şubat 2024 tarihinde başlayan çalışmalarla yeni güzergahtaki onlarca çam ağacı köklenmişti.

Mahallelerinde yaşanan doğa tahribatına karşı çıkan Çayırlı Mahallesi sakinleri, yaşanan durumu protesto etmek için bugün Tire Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. "Zeytin ağaçları Kur’an’da kutsaldır, kutsal katliama hayır" yazılı pankart açan vatandaşlar, yetkililere seslenerek kararın gözden geçirilmesini istedi. Mahalle halkı, asırlık ağaçların korunması gerektiğini vurgularken, "Biz bir avuç çapulcu değiliz, köylüyüz. Sadece asırlık zeytin ve incir ağaçlarımızın kesilmesini istemiyoruz" diyerek, tepki gösterdi.

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞTIRILDI

Mahalle sakinleri ilçe merkezinde protesto düzenlerken, yeni yol güzergahında iş makinelerinin yeniden çalışmaya başlaması dikkat çekti. Açıklamanın ardından mahallelerine geri dönen Çayırlılar, 6 Şubat’ta onlarca çam ağacının köklendiği alanda iş makinelerinin çalışmalarına devam ettiğini gördü.