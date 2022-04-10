'ÇAYKUR, 5 yılda 2 milyar 612 milyon 400 bin lira zarar ettirildi'

10 Nisan 2022 Pazar, 11:04

DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Gıda İş Sendikası Karadeniz Bölge Temsilciliği’nde basın toplantısı düzenledi. Aslan, ÇAYKUR ve ÇAYKUR çalışanlarının içinde bulunduğu koşulların her geçen gün daha da kötüleştiğini, “ÇAYKUR’un içinin boşaltıldığını” söyledi.

Aslan,“ÇAYKUR, 2017 yılından beri ne yazık ki zarar ettiriliyor. 2017 yılında 267 Milyon 700 bin TL, 2018 yılında 657 Milyon 800 bin TL, 2019 yılında 635 Milyon 900 bin TL, 2020 yılında 547 Milyon 200 bin TL, son olarak 2021 yılında 503 milyon 800 bin TL zarar ettirildi. Beş yılda ÇAYKUR, 2 milyar 612 milyon 400 bin TL zarar ettirildi. ÇAYKUR, çay sektöründe Türkiye’de pazarı belirleyen bir kurum. Böyle bir kurumun zarar ettirilmesi için özel çaba gösteriliyor. ÇAYKUR’un içi boşaltılıyor. 2021 bilançosunda ne nereye harcandı, yetkilileri açıklama yapmaya davet ediyoruz. İddialara göre 2021 yılında üst düzey yöneticilere ücret ve menfaat olarak 1 milyar 300 milyon ödeme yapılmış. İnsaf yahu insaf. ÇAYKUR’da işçiler yılda beş, beş buçuk ay çalışıp, 12 ay geçinmek zorunda kalırken, ÇAYKUR yönetimi har vurup harman savuruyor. Üreticiler kan ağlarken, ektiği çayın karşılığını alamazken, tüccarın eline düşerken ÇAYKUR yönetimi bir eli yağda bir eli balda" ifadelerine yer verdi.

"HALKIN EMEĞİ İLE KURULAN İŞLETMENİN BATIRILMASI AYMAZLIKTIR"

ÇAYKUR’daki yönetim anlayışının ÇAYKUR’u batırdığını, işçilerin kadro hakkının gasp edildiği iddia eden Aslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İşçilerin ve halkın vergisiyle, emeğiyle, alın teriyle kurulmuş işletmelerimizin zarar ettirilmesi aymazlıktır, sorumsuzluktur. ÇAYKUR’u zarar ettirenler hemen görevden alınmalı, gerekli soruşturmalar yapılarak bir an önce halka soruşturma sonuçları açıklanmalıdır. Mevsimlik ÇAYKUR işçileri yıllardır kadro istiyor. Yetkililerin kulakları sağır, duymak istemiyorlar. Bizler bu talebimizi ısrarla gündemde tutacağız ve kadro hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Yağmur gibi yağan zamlar, fiyat artışları karşısında işçi arkadaşlarımız ezilmekte ekmekleri küçülmekte, alım güçleri düşmektedir. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yaşanan enflasyon, zamlar karşısında tüm işçi kardeşlerimize aylık seyyanen net 2.000 TL acilen zam yapmalıdır.”

"ÇAY ÜRETİCİLERİNİN BANKALARA OLAN FAİZ BORÇLARI SİLİNMELİDİR"

Çay üreticilerinin yaşanan zamlar karşısında ne yapacağını şaşırdığını gübreye yapılan zamlarla üreticinin çaresiz kaldığını ifade eden Aslan, şunları söyledi:

“2022 yaş çay alım kampanyası önümüzdeki ay başlayacak. Gübre ve yakıt fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle Çay üreticilerinin üstündeki yük katmerleşmiştir. Çay üreticileri büyük zorluklar yaşıyor. Bu yıl açıklanacak yaş çayın fiyatı bütün bu gerçekler göz önüne alınarak belirlenmeli. Yaş çay fiyatını üreticilerin içinde bulunduğu ve temsil edildikleri bir mekanizma belirlemelidir. Belirlenecek çay fiyatının altında ürün alımı yasaklanmalı, kota ve kontenjan kaldırılmalıdır. Çay üreticileri tüccarın insafına terk edilmemeli ÇAYKUR alım garantisi vermelidir. Hektar başına verilen ürün desteği arttırılmalı, mazot ve gübre desteği sağlanmalıdır. ÇAYKUR üreticilerinin bankalara olan faiz borçları silinmelidir.

"ARTIK TENCERE KAYNAMIYOR"

Bugün açlık sınırı 5.000 TL’yi geçmiş, yoksulluk sınırı 17.000 TL sınırına dayanmıştır. İki yıldır devam eden salgın, yaşanan ekonomik kriz ve son olarak Rusya'nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte işçi ve emekçilerin yaşamı tam bir cehenneme dönmüştür. TÜİK gerçek enflasyonu gizleyerek işçilerin yoksullaşmasında başrol oynamıştır. Her gün halkımız sabahları zam haberleriyle uyanmakta, zam haberleriyle yatmaktadır. Çarşı pazar, kasap, manav, market el yakmaktadır. Sebzeler, meyveler taneyle satılırken, et almak lüks olmuştur. Döviz kurlarının ateşi düşmüyor. Yakıt son dört ayda dört katına çıktı. İşçi ücretleri yerinde sayıyor. Artık tencere kaynamıyor.”

"1 MAYIS’TA RİZE’DE ALANLARDA OLACAĞIZ"

Rize’de 1 Mayıs mitingi düzenleyeceklerini duyuran Seyit Aslan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"'Hayat Pahalı, Emek Ucuz, Bu Böyle Gitmez’ diyerek meydan meydan gösteriler örgütlüyoruz. Önümüz 1 Mayıs. ‘Bu Düzen Böyle Gitmez Birlikte Değiştireceğiz’ diyerek ülkenin her tarafında 1 Mayıs'ta meydanlarda olacağız. Rize’nin ilçelerinde sabah kutlamalar gerçekleşecek, öğleden sonra Rize’de mitingimizi gerçekleştireceğiz. 2022’nin 1 Mayıs’ında Rize meydanında hep birlikte olacağız. 1 Mayıs'ta ÇAYKUR işçisine kadro, çay üreticisine destek, zamlar geri alınsın taleplerimizi dile getirerek, işçiler, üreticiler, kadınlar, gençler, kamu emekçileri ve işçi emekçi dostu tüm kurumlarla 1 Mayıs'ta Rize meydanında horon tepeceğiz.”