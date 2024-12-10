‘ÇED raporları değiştiriliyor’

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

Tarımsal üretim ve doğal yaşamın merkezi olan köyde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı yeni JES projesine karşı 98 kişi ve 5 kurum ortak bir dava açtı.

Bu, Orhanlı halkının JES projelerine karşı açtığı altıncı dava oldu. Köy halkı, çevre savunucuları ve hukukçular, JES projelerinin tarımsal üretim döngüsünü ve gıda güvenliğini baltalayacağını belirtiyor. Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, “Bölgedeki yaşamı tehdit eden JES projeleri, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en değerli alanlarından biri olan Kızıldağ Önemli Doğa Alanı içerisinde yer alıyor.

Orhanlı Vadisi, Türkiye’nin Kadim Üretim Havzaları’ndan biri olarak tarihten bugüne doğayla uyumlu yaşam pratiklerinin kesintisiz olarak sürdüğü bir bölge” dedi.

Kılıç, JES şirketlerinin Orhanlı vadisindeki yaşamı yok sayarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarını değiştirip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tekrar sunması ve bu raporların da tekrar onaylanmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken hukuki mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

Orhanlı köyü muhtarı Abdurrahim Ener ise “Köylülerimizle birlikte adliye salonunda olacağız ve JES’leri, taş ocaklarını köyümüze yaptırmamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.